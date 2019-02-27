27 Şubat 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça korkuttu

Y. Malatyaspor'da Murat Akça korkuttu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

çeyrek final rövanşında oynanacak - Evkur müsakası öncesinde deplasman ekibinin formasını giyen sakatlık geçirdi.

Akça, ısınma hareketleri sırasında ters bir hareket sonucunda bir anda yere düşerken, takım arkadaşları ve takımın sağlık heyeti panik içerisinde 28 yaşındaki stoperin yanına geldi. saha içindeki ilk müdahalenin ardından sedyeyle saha kenarına getilirken, sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evkur 'un kulüp doktoru, Akça'nın bilek dönmesine bağlı bir sakatlığı olduğunu ancak çatlak şüphesiyle de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inde yer alan Murat Akça'nın yerine Ahmed Ildız müsabakaya ilk 11'de başlayacak.

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