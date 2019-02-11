11 Şubat 2019, Pazartesi
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Bulut 1 puana sevindi: ‘Yerimizi koruduk"
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Bulut, "Zor bir deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin paranoyası... Tabi son dakikalara baktığımızda kaybettiğimiz 2 puan var, 3 puanı alabilirdik. Nitekim yerimizi koruyoruz. 1 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Ama işin üzücü tarafı son dakikada iki puan kaybetmemiz" dedi.
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