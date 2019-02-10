10 Şubat 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Yeni Malatyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2019

ile oynanan maçın ardından stadyumdan ayrılıp, havalimanına giden Evkur kafilesini taşıyan otobüs, taşlı saldırıya uğradı.

Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Konyaspor taraftarı olan 18 yaşından küçük 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Evkur Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stad'ında ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimanına gitmek için stattan ayrıldığı sırada, taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam etti. Konya Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, özel uçakla Malatya'ya hareket etti. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Konyaspor taraftarı iki kişi de, 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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