Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Atiker Konyaspor ile oynanan maçın ardından stadyumdan ayrılıp, havalimanına giden Evkur Yeni Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, taşlı saldırıya uğradı.
Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Konyaspor taraftarı olan 18 yaşından küçük 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.
Evkur Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stad'ında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Malatyaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimanına gitmek için stattan ayrıldığı sırada, taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam etti. Konya Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, özel uçakla Malatya'ya hareket etti. Saldırıyı gerçekleştiren ve gözaltına alınan Konyaspor taraftarı iki kişi de, 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!