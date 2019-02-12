13 Şubat 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Beşiktaş’a gözdağı

Beşiktaş’a gözdağı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

’da galibiyeti kaçıran Y.Malatya’da , ’ı puansız göndereceklerini dile getirdi.

'in flaş ekibi , 'da galibiyeti kaçırıp 1 puanla dönerken, gelecek hafta sahasında 'ı devirmenin planlarını yapıyor. , "Konya'da özellikle 2. yarıda iyi oynadık. 2 puanı kaçıran taraf olduk. Evet, 'u yenseydik biraz avantajlı olacaktık. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Tabii kaybettiğimiz bir şey yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Sahamızda ne kadar etkili bir takım olduğumuz zaten ortada. Beşiktaş maçında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye iddialı konuştu.
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