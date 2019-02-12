13 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş’a gözdağı
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Konya’da galibiyeti kaçıran Y.Malatya’da Sportif Direktör Ali Ravcı, Beşiktaş’ı puansız göndereceklerini dile getirdi.
Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, Konya'da galibiyeti kaçırıp 1 puanla dönerken, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı devirmenin planlarını yapıyor. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Konya'da özellikle 2. yarıda iyi oynadık. 2 puanı kaçıran taraf olduk. Evet, Konyaspor'u yenseydik biraz avantajlı olacaktık. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Tabii kaybettiğimiz bir şey yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Sahamızda ne kadar etkili bir takım olduğumuz zaten ortada. Beşiktaş maçında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye iddialı konuştu.
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