    18 Ekim 2018, Perşembe

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Erol Bulut: “Diri bir takıma karşı oynayacağız”

    Erol Bulut: “Diri bir takıma karşı oynayacağız”
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

    Takımın Ankaragücü maçına hazırlandığı 'da basın mensupların açıklamalarda bulunan , hafta sonu bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların takıma katıldığını belirten Bulut, " maçından sonra verilen 3 günlük iznin ardından Antalya'da buluştuk. Tedavileri İstanbul'da süren ve ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncularımız geçen hafta bizimle birlikte olamadı. Ama sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var" diye konuştu.

    "Zaaflarından yararlanmak istiyoruz"

    Pazar günü diri bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

    "Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız. Hücum anlamında etkililer ama defans anlamında rakibe verdikleri pozisyonlar var. Biz o zaaflarından yararlanmak istiyoruz."

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