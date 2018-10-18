Süper Ligde 9. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın lider Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Bursaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
9. haftanın hakemleri açıklandı
19 Ekim Cuma
20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık
20 Ekim Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
21 Ekim Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
22 Ekim Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım
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