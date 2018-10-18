    18 Ekim 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Ligde 9. haftanın perdesi açılıyor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Spor Toto 'de 9. hafta heyecanı yarın lider ile arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

    Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen 'de 9. haftanın ilk maçında , Stadı'nda saat 20.00'de 'u konuk edecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

    20 Ekim Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa )

    16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

    21 Ekim Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Atiker (Çaykur Didi)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 MKE Ankaragücü-Evkur (Osmanlı)

    19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

    22 Ekim Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

    9. haftanın hakemleri açıklandı

    19 Ekim Cuma

    20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık

    20 Ekim Cumartesi

    13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

    16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

    19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

    21 Ekim Pazar

    13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

    16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

    16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

    22 Ekim Pazartesi

    20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım

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