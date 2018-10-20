    21 Ekim 2018, Pazar

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    Süper Lig puan durumu! 20 Ekim Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

    Süper Ligde güncel puan durumu!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    , bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğradı. Dün - maçı ile perdesi açılan 9. haftanın maçları pazartesi oynanacak - BB Erzurumspor karşılaşması ile tamamlanacak. puan durumu tablosu bugün devam edecek maçlarla yeniden şekillenecek. İşte güncel ve 9. hafta maç sonuçları...

    ! 20 Ekim 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

    , bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğradı. Dün - maçı ile perdesi açılan 9. haftanın maçları pazartesi oynanacak - BB Erzurumspor karşılaşması ile tamamlanacak. Süper Lig puan durumu tablosu bugün devam edecek maçlarla yeniden şekillenecek. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9. hafta maç sonuçları...

    Puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 9. haftaya lider giren Galatasaray, Bursaspor ile berabere kalarak 1 puan aldı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bugün Akhisarspor'u 5-0 yenen ise 18 puanla 2. sıraya oturdu. , Sivas deplasmanından puan çıkaramadı. Süper Lig'de puan durumu tablosu oynanacak maçlar sonrası yeniden değişikliğe uğrayacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu ve 9. hafta maç sonuçları...

    SÜPER LİG PUAN DURUMU (9.HAFTA)

    1.Galatasaray96121710719
    2.Başakşehir9531134918
    3.Kasımpaşa96032215718
    4.Beşiktaş84311510515
    5.Trabzonspor84131711613
    6.Antalyaspor84131114-313
    7.Konyaspor83321412212
    8.Malatyaspor8332119212
    9.Göztepe84041011-112
    10.Alanyaspor8404612-612
    11.Ankaragücü831489-110
    12.Sivasspor92431215-310
    13.Bursapor916268-29
    14.Kayserispor9234711-49
    15.Fenerbahçe9234610-49
    16.Rizespor8143101007
    17.Erzurumspor8125611-55
    18.Akhisarspor9126918-95

    19 EKİM CUMA
    Galatasaray - Bursaspor: 1 - 1

    20 EKİM CUMARTESİ

    Kasımpaşa - Akhisarspor: 5 - 0

    - : 1 - 0

    - Fenerbahçe: 0-0

    21 EKİM PAZAR

    Rizespor - :

    Ankaragücü - :

    - :

    - :

    22 EKİM PAZARTESİ

    Trabzonspor - BB Erzurumspor:

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