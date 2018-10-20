Süper Lig puan durumu! 20 Ekim Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
Süper Lig puan durumu, bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğradı. Dün Galatasaray - Bursaspor maçı ile perdesi açılan 9. haftanın maçları pazartesi oynanacak Trabzonspor - BB Erzurumspor karşılaşması ile tamamlanacak. Süper Lig puan durumu tablosu bugün devam edecek maçlarla yeniden şekillenecek. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9. hafta maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu! 20 Ekim Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
Süper Lig puan durumu, bugün oynanan maçlarla değişikliğe uğradı. Dün Galatasaray - Bursaspor maçı ile perdesi açılan 9. haftanın maçları pazartesi oynanacak Trabzonspor - BB Erzurumspor karşılaşması ile tamamlanacak. Süper Lig puan durumu tablosu bugün devam edecek maçlarla yeniden şekillenecek. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9. hafta maç sonuçları...
Puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 9. haftaya lider giren Galatasaray, Bursaspor ile berabere kalarak 1 puan aldı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bugün Akhisarspor'u 5-0 yenen Kasımpaşa ise 18 puanla 2. sıraya oturdu. Fenerbahçe, Sivas deplasmanından puan çıkaramadı. Süper Lig'de puan durumu tablosu oynanacak maçlar sonrası yeniden değişikliğe uğrayacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu ve 9. hafta maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (9.HAFTA)
|1.Galatasaray
|9
|6
|1
|2
|17
|10
|7
|19
|2.Başakşehir
|9
|5
|3
|1
|13
|4
|9
|18
|3.Kasımpaşa
|9
|6
|0
|3
|22
|15
|7
|18
|4.Beşiktaş
|8
|4
|3
|1
|15
|10
|5
|15
|5.Trabzonspor
|8
|4
|1
|3
|17
|11
|6
|13
|6.Antalyaspor
|8
|4
|1
|3
|11
|14
|-3
|13
|7.Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|14
|12
|2
|12
|8.Malatyaspor
|8
|3
|3
|2
|11
|9
|2
|12
|9.Göztepe
|8
|4
|0
|4
|10
|11
|-1
|12
|10.Alanyaspor
|8
|4
|0
|4
|6
|12
|-6
|12
|11.Ankaragücü
|8
|3
|1
|4
|8
|9
|-1
|10
|12.Sivasspor
|9
|2
|4
|3
|12
|15
|-3
|10
|13.Bursapor
|9
|1
|6
|2
|6
|8
|-2
|9
|14.Kayserispor
|9
|2
|3
|4
|7
|11
|-4
|9
|15.Fenerbahçe
|9
|2
|3
|4
|6
|10
|-4
|9
|16.Rizespor
|8
|1
|4
|3
|10
|10
|0
|7
|17.Erzurumspor
|8
|1
|2
|5
|6
|11
|-5
|5
|18.Akhisarspor
|9
|1
|2
|6
|9
|18
|-9
|5
19 EKİM CUMA
Galatasaray - Bursaspor: 1 - 1
20 EKİM CUMARTESİ
Kasımpaşa - Akhisarspor: 5 - 0
Başakşehir - Kayserispor: 1 - 0
Sivasspor - Fenerbahçe: 0-0
21 EKİM PAZAR
Rizespor - Konyaspor:
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor:
22 EKİM PAZARTESİ
Trabzonspor - BB Erzurumspor:
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