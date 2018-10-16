    16 Ekim 2018, Salı

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Erol Bulut'tan 2 değişiklik

    Erol Buluttan 2 değişiklik
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    ’in 9. haftasında deplasmanda gücü ile karşılaşacak olan Evkur , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızı takımın teknik direktörü da zorlu Ankara deplasmanında sakatlıkları geçen Ertaç ve Erkan'ı ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

    Milli aradan dolayı 'da kamp yapan E.Y. Malatyaspor'da sakatlıkları düzelen ve Ertaç Özbir, çalışmalara başladı. İki futbolcunun da gücü maçında görev verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in ise yarından itibaren Antalya kampına katılacakları bildirildi.

    Sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya ekibinde, Ankaragücü maçıyla ilgili bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu maça taktik antrenmanla hazırlanan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı teknik heyetin yüzünün güldürürken, 'un son oynanan Sivas maçındaki ilk on birden iki değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. Bulut'un sakatlıkları düzelen Ertaç ve Erkan'a zorlu Ankara deplasmanında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

    E.Y. Malatyaspor'un Antalya'daki hazırlıklarını cumartesi günü tamamlayarak, aynı gün Ankara'ya hareket edeceği belirtildi.

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