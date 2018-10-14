Erol Bulut: Oyuncularımın son durumunu iyi gördüm
Hazırlık maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan E.Y. Malatyaspor’da ligde oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor.
Antalyaspor ile milli maç arasında Antalya'da kamp yapan E.Yeni Malatyaspor, Belek'teki özel maçta karşılaştı.
E.Yeni Malatyaspor'da son haftalarda U21 takımında forma giyen defans oyuncusu Gökhan Akkan'ın yanı sıra kaleci Abdulsamed Damlu, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Eren Tozlu, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Mitchell Donald, Guilherme, İssam Chebake de forma giydi.
Konuk ekip, karşılaşmanın 35. dakikasında Guilherme'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Antalyaspor, 62. dakikada Sergen Yatağan'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
Karşılaşma sonrası konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, milli arada faydalı bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi.
Takımdaki genç futbolcuları görmek açısından faydalı bir maç oynadıklarını kaydeden Bulut, "Milli aradan en verimli şekilde çıkabilmek için Anlatya'da bir kamp süreci geçirdik. Bu süreçte Antalyaspor ile bir hazırlık maçı oynadık. Oyuncularımın son durumunu iyi gördüm. İnşallah Ankaragücü 'nü mağlup ederek yukarılara tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
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