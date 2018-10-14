    14 Ekim 2018, Pazar

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Erol Bulut: Oyuncularımın son durumunu iyi gördüm

    “Oyuncularımın son durumunu iyi gördüm”
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Hazırlık maçında ile 1-1 berabere kalan E.Y. ’da ligde oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor.

    ile milli maç arasında Antalya'da kamp yapan E.Yeni , Belek'teki özel maçta karşılaştı.

    E.Yeni Malatyaspor'da son haftalarda U21 takımında forma giyen defans oyuncusu Gökhan Akkan'ın yanı sıra kaleci Abdulsamed Damlu, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Eren Tozlu, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Mitchell Donald, , İssam Chebake de forma giydi.
    Konuk ekip, karşılaşmanın 35. dakikasında Guilherme'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Antalyaspor, 62. dakikada Sergen Yatağan'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
    Karşılaşma sonrası konuşan Teknik Direktör , milli arada faydalı bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi.
    Takımdaki genç futbolcuları görmek açısından faydalı bir maç oynadıklarını kaydeden Bulut, "Milli aradan en verimli şekilde çıkabilmek için Anlatya'da bir kamp süreci geçirdik. Bu süreçte Antalyaspor ile bir hazırlık maçı oynadık. Oyuncularımın son durumunu iyi gördüm. İnşallah Ankaragücü 'nü mağlup ederek yukarılara tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
    Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"
    Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak "Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak"
    Dersimizi aldık Dersimizi aldık
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör