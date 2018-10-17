    17 Ekim 2018, Çarşamba

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Ertaç Özbir: "Fedakarlık edip antrenmanlara başladım''

    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    E.Y.Malatyaspor’un başarılı kalecisi , "Ankaragücü maçı için varımı yoğumu ortaya koyup, takımıma en iyi şekilde yardım ederek, fedakarlık edip antrenmanlara başladım" dedi.

    E.Y Malatyaspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan kaleci , açıklamalarda bulundu. Yaklaşık üç haftadır takımla birlikte çalışma imkanı bulamadığının altını çizen başarılı eldiven, "Şu an tam olmamakla birlikte Ankaragücü maçı için varımı yoğumu ortaya koyup, takımıma en iyi şekilde yardım ederek, fedakarlık edip antrenmanlara başladım. Umut ediyorum ki antrenmanlarda da kendimi gösterip, takımıma en iyi şekilde faydalı olmaya çalışacağım. Umuyorum sorun olmaz, sakatlığımı da en iyi şekilde atlatmış olurum" şeklinde konuştu.

    "ANKARAGÜCÜ MAÇINDA HEDEFİMİZ 3 PUAN ALMAK"
    Ertaç, Ankaragücü maçında forma giyebilmek için yoğun tempoda çalıştığını da belirterek, "Ankaragücü maçındaki forma şansı bu haftaki çalışma ve tempoma bağlı olacak. Umarım iyi geçer ve hocamızda bunu görüp, forma şansı verir. Ankaragücü yeni bir ekip ama lige çabuk adapte olduklarını düşünüyorum. Yeterli düzeyde kaliteli oyuncuları var. Bizde yeterli düzeyde kaliteli oyuncu ve kadroya sahibiz. Umut ediyorum ki deplasmandan ya da puanlarla döneceğiz. Öncelikli hedefimiz 3 puanla dönmek. Haftaya da maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" değerlendirmesini yaptı.

    : "Sıralamada olabildiğince yukarılara çıkmak istiyoruz"
    Defans oyuncusu Arturo Mina ise Ankaragücü maçı ile ilgili olarak, "Dışarıda bir maç oynayacağız. Bu maçın zor olacağını düşünüyorum. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Öyle de yapıyoruz. İyi de hazırlanıyoruz. Puan ya da puanlara alıp, puan tablosunda olabildiğince yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.

    "SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
    Mina, Ankaragücü'nün yeni bir ekip olduğunu ifade ederek, "Videolardan izlediğimiz kadarıyla rakibimizi biliyoruz. Hocalarımızın yaptığı analizlerle her şey daha da açıklığa kavuşacak. Ama her ne olursa olsun bir takımı. Onların da tabloda iyi bir yeri var. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. için sahaya çıkacağız, umarım kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.
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