Erol Bulut: "Bol gollü ve güzel bir maçtı"
Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçla alakalı olarak, "Çok bol gollü ve güzel bir maç oldu. Maçta 7 dakikada üç gol yiyerek bugüne kadar yaşamadığımı biz durumu yaşadık ama maalesef futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Maça iyi başladık, öne de geçtik. Öne geçtikten sonra takımımın önde basmasını istediğim halde takımımız 1-0'ı koruma amaçlı biraz geri çekildi ve 7 dakikada 3 gol yedik ve bu bizim morallerimizi bozdu ama ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş oldu. 3-1'den sonra 3-2'yi yakaladık ve maalesef daha sonra bir gol daha kalemizde gördük ama yine de beraberliği sağlama savaşını doğru oynadık. İkinci yarı oynanan iyi futboldan ve takımımdan memnunum" değerlendirmesinde bulundu.
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