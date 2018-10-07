    07 Ekim 2018, Pazar

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Erol Bulut: "Bol gollü ve güzel bir maçtı"

    Erol Bulut: Bol gollü ve güzel bir maçtı
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Evkur ’in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Evkur Yeni spor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

    Evkur Teknik Direktörü maçla alakalı olarak, "Çok bol gollü ve güzel bir maç oldu. Maçta 7 dakikada üç gol yiyerek bugüne kadar yaşamadığımı biz durumu yaşadık ama maalesef futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Maça iyi başladık, öne de geçtik. Öne geçtikten sonra takımımın önde basmasını istediğim halde takımımız 1-0'ı koruma amaçlı biraz geri çekildi ve 7 dakikada 3 gol yedik ve bu bizim morallerimizi bozdu ama ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş oldu. 3-1'den sonra 3-2'yi yakaladık ve maalesef daha sonra bir gol daha kalemizde gördük ama yine de beraberliği sağlama savaşını doğru oynadık. İkinci yarı oynanan iyi futboldan ve takımımdan memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

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