CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Ligin 8.haftasında E. Y. Malatyaspor, 7 Ekim Pazar günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.. Sarı kırmızılılar, sahasında 3 puanı alarak, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 7 haftalık bölümde E.Y. Malatyaspor 11, Demir Grup Sivasspor'un ise 8 puanı bulunuyor. E. Y. Malatyaspor, ligde geride kalan 7 haftalık bölümde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet ile 11 puan topladı. Demir Grup Sivasspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 8 puan kazanabildi. E. Y. Malatyaspor, sahasında şuana kadar 3 maç oynadı. Sarı kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1'de mağlubiyet aldı. Sahasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden E. Y. Malatyaspor, Atiker Konyaspor'a ise 1-0 kaybetti. Demir Grup Sivasspor ise şuana kadar deplasmanda 3 maç oynarken, bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar, 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet aldı.

5. KEZ KARŞILAŞIYORLAR

E. Y. Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Pazar günü tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2'si Spor Toto 1.Lig, 2'si ise Spor Toto Süper Lig olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

Spor Toto 1.Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 kazanmıştı. Geride kalan sezon Süper Lig'de ilk yarı Sivas'ta oynana karşılaşma 2-0 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci yarıda Malatya'da oynanan mücadele 1-0 E. Y. Malatyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.



İSTATİSTİKLER NE DİYOR

İstatistiki verilerine göre E.Y. Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar sadece geçen sezon karşı karşıya gelirken; iki maçı da ev sahipleri kazandı. E.Y. Malatyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı üç Süper Lig maçı da 1-0 sona erdi. Bu sezon Süper Lig'de iki maç kazanabilen Demir Grup Sivasspor, bu iki galibiyeti ilk ve son haftada oynadığı karşılaşmalarda aldı. Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından en fazla isabetli orta yapan takım olan Demir Grup Sivasspor, ligde henüz kafa golü bulamayan iki takımdan birisi durumunda. Süper Lig'in ilk yedi haftasında oynann maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım E. Y. Malatyaspor oldu. Bu sezon iç sahada E. Y. Malatyaspor'dan (4) daha az net gol pozisyonuna giren tek takım BB Erzurumspor. Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında öne geçip en fazla puan kaybeden üç takımdan biri Demir Grup Sivasspor. Guilherme, E. Y. Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne 1 gol, 3 asistle doğrudan katkı sağladı.