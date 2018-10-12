Dersimizi aldık
“Sivasspor maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönüp, yukarılara çıkmak istiyoruz.”
Yeni Malatyaspor, milli arada yapacağı kamp için Antalya'da toplandı. Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan ve 1 hafta Antalya'da kalacak sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolcuların da takıma katılmasıyla kadro sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, amaçlarının Ankaragücü karşılaşmasına kadar eksik oyuncularını da hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. MALATYA'daki tarihe geçen 4-4'lük Sivas maçından gerekli dersleri çıkardıklarını vurgulayan Bulut, "12 puanın daha da üzerinde yer alabilirdik. Bize yakışmayan puan kayıplarımız oldu. Örneğin sahamızda son oynadığımız Sivasspor maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. Umarım bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Ankaragücü'nü yenerek, daha yukarılara çıkmak istiyoruz" diye konuştu. '
BİZE YAKIŞMADI
Malatya'da ki tarihe geçen 4-4'lük Sivas maçından gerekli dersleri çıkardıklarını vurgulayan Bulut, "12 puanın daha da üzerinde yer alabilirdik. Bize yakışmayan puan kayıplarımız oldu. Örneğin sahamızda son oynadığımız Sivasspor maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. Umarım bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Ankaragücü'nü yenerek, daha yukarılara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
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