    12 Ekim 2018, Cuma

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Dersimizi aldık

    Dersimizi aldık
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    spor maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. deplasmanından 3 puanla dönüp, yukarılara çıkmak istiyoruz.”

    Yeni spor, milli arada yapacağı kamp için 'da toplandı. ile deplasmanda karşılaşacak olan ve 1 hafta Antalya'da kalacak sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolcuların da takıma katılmasıyla kadro sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, amaçlarının Ankaragücü karşılaşmasına kadar eksik oyuncularını da hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. MALATYA'daki tarihe geçen 4-4'lük maçından gerekli dersleri çıkardıklarını vurgulayan Bulut, "12 puanın daha da üzerinde yer alabilirdik. Bize yakışmayan puan kayıplarımız oldu. Örneğin sahamızda son oynadığımız maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. Umarım bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Ankaragücü'nü yenerek, daha yukarılara çıkmak istiyoruz" diye konuştu. '

    BİZE YAKIŞMADI

    Malatya'da ki tarihe geçen 4-4'lük Sivas maçından gerekli dersleri çıkardıklarını vurgulayan Bulut, "12 puanın daha da üzerinde yer alabilirdik. Bize yakışmayan puan kayıplarımız oldu. Örneğin sahamızda son oynadığımız Sivasspor maçı her şeyiyle derslikti. Bu maçta her şeyi bir arada yaşadık. Umarım bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Ankaragücü'nü yenerek, daha yukarılara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

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