    01 Ekim 2018, Pazartesi

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Erol Bulut: “İstediğimiz 1 puanı aldık”

    Erol Bulut: “İstediğimiz 1 puanı aldık”
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Evkur Teknik Direktörü , Başakşehir karşısında aldıkları beraberlik sonrası istedikleri 1 puanı aldıklarını belirtti.

    'in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü , Başakşehir karşısında zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, "Tüm hafta buna yönelik çalıştık. Rakibin paslarla geleceğini biliyorduk. Biz çok iyi defans yaptık iyi mücadele ettik. İlk yarıda kullandığımız kornerle öne geçtik. 2. yarı daha baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Bütün hafta buna çalıştık. Yakaladığımız toplarda biraz daha iyi çıksaydık 2. golü bulabilirdik. İstediğimiz 1 puanı aldık. Biz gelişen bir takımız. 1 sene oldu Malatyaspor'a geleli. Geçen senede iyi defans yapıyorduk. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene iyi bir başlangıç yaptık. 11 puanımız var yolumuza güzel devam ediyoruz. Umarım istediğimiz yere sezon sonunda geliriz. Ertaç'ın bileğinde ağrı vardı. MR çekildi ve ödem vardı. Ağrılar artınca oynayamayacağını iletti. O yüzden Fabian'ı tercih ettik. Bugün hatasız oynadı. Çok iyi net pozisyonları çıkardı. 2 kalecimizden de memnunuz. Adem Büyük'ün olayını görmedim. Bana devre arasında iletildi. Bir şey diyemeyeceğim" şeklinde konuştu.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
    Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı! Başakşehir liderlik fırsatını kaçırdı!
    Yeni Malatyaspor, İstanbul’a puan için gitti Yeni Malatyaspor, İstanbul’a puan için gitti
    Evkur Yeni Malatyasporda Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor Evkur Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör