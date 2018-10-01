Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı (GENİŞ ÖZET)

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Malatyaspor'un golünü 30. dakikada Khalid Boutaib atarken, Başakşehir'in golünü ise 71. dakikada Edin Visca kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir 14 puana yükselirken haftayı lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında ve Beşiktaş ile aynı puanda kapattı. Malatyaspor ise 11 puana yükseldi.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

13. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu İrfan Can Kahveci kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Da Costa'nın bekletmeden dönerek yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu köşeden kornere çeldi.

29. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Clichy sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Da Costa'nın kafa ile indirdiği topa, altı pas içinde Mahmut vurdu, kaleci Farnolle son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde Mina kafa ile topu indirdi. Altı pas önünde boş pozisyonda kalan Boutaib seken topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

52. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro, ceza sahası içindeki Visca'ya pasını attı. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada gelişen konuk ekibin atağında ceza sahası içindeki Boutaib topu ceza yayı önünde bekleyen Rahman Buğra Çağıran'a gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde çok iyi yükselen Visca kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.