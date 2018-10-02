    02 Ekim 2018, Salı

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Ligde görünüm
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.

    Ligde 7. haftanın kapanış maçında , Evkur 'la 1-1 berabere kalırken, liderliği 'a kaptırdı.

    Ankaragücü ise 'a kendi evinde 1-0 yenildi.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

    Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2

    Aytemiz -Akhisarspor: 2-1

    Beşiktaş-: 2-0

    Demir Grup -spor: 2-0

    -Atiker : 3-2

    Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0

    Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1

    Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

    PUAN DURUMU

    Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Spor Toto Süper Lig
    TakımlarOGBMAYAVP
    --------------------------------------------------------
    1.GALATASARAY7502159615
    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7421124814
    3.BEŞİKTAŞ7421138514
    4.ANTALYASPOR74121113-213
    5.GÖZTEPE740398112
    6.KASIMPAŞA74031414012
    7.AYTEMİZ ALANYASPOR7403611-512
    8.ATİKER KONYASPOR73221210211
    9.EVKUR YENİ MALATYASPOR732275211
    10.TRABZONSPOR73131410410
    11.MKE ANKARAGÜCÜ731388010
    12.DEMİR GRUP SİVASSPOR7223811-38
    13.KAYSERİSPOR722358-38
    14.FENERBAHÇE7214610-47
    15.ÇAYKUR RİZESPOR71338806
    16.AKHİSARSPOR7124810-25
    17.BURSASPOR705247-35
    18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR7025511-62

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

    5 Ekim Cuma:

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

    6 Ekim Cumartesi:

    13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)

    16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)

    19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

    7 Ekim Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

    18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

    19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)

    20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)

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