LEVENT TÜZEMEN

Ozan Kabak bir devrede 12 milyon euro'luk bir değerle Stuttgart'a satıldı.

Bu kimin başarısı?

Fatih Terim şapkadan 12 milyon euro'luk tavşan çıkardı.

Galatasaray'da 4 ay oynayıp bu kadar yüksek bir fiyata Stuttgart'a transfer olmak öncelikle Fatih Terim'in eseridir.

Çünkü Galatasaray'ın bir marka değeri olduğu kadar Fatih Terim'in de futbol dünyasında bir marka olduğu gerçektir.

Ozan Kabak'ın başarısında büyük pay Terim'in.



EKSTRA PARA

Avrupalı Ozan Kabak transferini yaparken "Terim oynatıyorsa bir bildiği vardır" diye gözlem yapmıştır. Ayrıca hem Ozan'ı hem de menajeri Fazıl Özdemir'i Galatasaray'a kazandırdıkları için kutluyorum.

Çünkü Ozan Kabak ve menajeri, '7.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini devreye sokar Galatasaray ekstra bir para kazanamazdı.

Ozan Kabak'ın Avrupa'ya gitmesi 2000 doğumlu gençlerin hedefini yükseltecektir.



Galatasaray'da Ozan Kabak'ın yerine eski oyuncusu Semih Kaya'nın adı geçiyor.

Semih yuvaya dönerse faydalı olur mu?

Semih Kaya, Galatasaray'a ancak altyapıdan yetişmiş oyuncu kimliğiyle dönebilir.

Ayrıca Semih, Fatih Terim'in yönettiği dönemlerde çok başarılı oldu. Ujfalusi ile uyumu iyiydi. Terim'siz dönemlerde ise yokuş aşağı indi.

Camiayı tanıyan, Terim'in tıpkı Ozan Kabak gibi güvenip forma verdiği Semih, Florya'ya geri dönerse oynamak için eskisi gibi ciddi bir performans gösterebilir.

Semih'in toparlanmasının en önemli itici gücü hocası Fatih Terim olur.



2002 TÜRK MİLLİ TAKIMI GİBİ



Muslera, Mariano, Maicon, Marcao...

Güney Amerika'dan bir savunma hattı oluşturuluyor.

Bu yapı işe yarar mı?

Milli Takım kadrosunu kurarken her zaman bir kulüp takımının lokomotif olmasını önerdim.

2002'de Milli Takım dünya üçüncüsü olurken Taffarel'in yerine Rüştü, Popescu'nun yerine Alpay, Hagi'nin yerine Yıldıray görev yaptı.

O takımda Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran oyuncular vardı.

Ligimizde 14 yabancı oynatma hakkı var. Bölgesel uyumlara önem vermek gerekir. Galatasaray'ın Güney Amerika'dan oluşacak defans hattı uzun süredir yaşanan uyum sorununa çözüm olacaktır.

Maicon'a yarar Çünkü birbirleriyle aynı dili konuşan imkanı olan oyuncuların saha içinde de anlaşmaları kolay olur.

Fatih Terim'in Chaves'ten Marcao'yu alması Galatasaray'ın sol stoper ihtiyacını karşılayacağı gibi Maicon'un da daha etkili oynamasını sağlayacaktır.

Fatih Terim'in defanstaki hamlesini akıllı buluyorum.



BELHANDA GiTSE YERi DOLMAZDI



Belhanda şu an için kaldı.

Bu Galatasaray'ın ikinci devredeki şampiyonluk şansını nasıl etkiler?

Galatasaray şampiyonluğa oynarken omurgasını sarsacak oyuncu satışlarına izin vermemeli.



İKİ SORU VAR

Ozan Kabak'ın yeri dolar. Rodrigues'in eksikliği hissedilmez.

Ama Belhanda, Galatasaray'ın 8 ve 10 numaralı oyun yapısında önemli bir görev yapıyorsa gönderilmesi ancak sezon sonu gerçekleşmelidir.

İki sorum var...

Belhanda gönüllü mü kalacak yoksa sözleşmesinin verdiği zorunluluktan dolayı mı oynamaya devam edecek?



'GİTME' DEDİ

Duyduğum kadarıyla Fatih Terim, Younes Belhanda'ya "Gitme, kal. Sana ihtiyacım var" demiş.

Younes Belhanda ücretine zam almış olarak mı kalıyor yoksa gerçekten Terim'in hatrı için mi transferini erteliyor?

Belhanda bu sorulara oynayacağı futbolla cevap verecek.



ALBAYRAK DAHA AZ KONUŞMALI



Galatasaray'da ciddi bir ileşitim sorunu var. Son olarak transfer sorusuna Abdurrahim Albayrak "Valla biz de merak ediyoruz" diye cevap verdi. Bu konu nasıl çözülür?

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz yönetiminde görev alıncaya kadar Galatasaray taraftarlarının sevgilisiydi. Her taraftar "Abdurrahim Albayrak göreve" diye destek veriyordu. Maalesef ki Albayrak yapılamayan transferlerle ilgili hatalı söylemlerde bulundu.

Kaybedilen maçlardan sonra sosyal medyada çok ağır eleştirilen açıklamalar yaptı.

Abdurrahim Albayrak'a önerim kendisini biraz nadasa çeksin.

Her soruya cevap vermesin.

Şu dönemde ne kadar az konuşursa o kadar az hata yapar.



YÖNETİMİN EKSİKLİĞİ



Forvet transferi henüz gerçekleşmedi. Sinan Gümüş ilk devre yeterli performans verememişti. Fatih Terim ne yapmalı?

Porto ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'ın yine golcüsü yoktu.

Hatta Sinan Gümüş müthiş pozisyonlar yakalamış ama vuruş beceriksizliği nedeniyle golleri atamamıştı.

Fatih Terim forvetsiz dönemde 9 numaraya kimi koyarsa koysun titri 'emanetçi golcü' olur. Eylül 2018'den bu yana bir türlü golcü transferlerini bitirmemek yönetimin eksikliğidir.

Beklenen golcünün Göztepe deplasmanında sahada olacağını düşünüyorum.

Çünkü listeler hazır. Önemli oyuncularla görüşmeler yapıldı.

İmzaların 31 Ocak'a kadar atılacağını duydum.

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından gelecek paralar, bitirilmesi düşünülen transferlere ciddi bir kaynak yaratacak. Ciddi bir kaynak girişi var.