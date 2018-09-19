İyi başlamak önemliydi

LEVENT TÜZEMEN

FUTBOL akıl ve pozisyon oyunudur.Galatasaray enerjisini ekonomik kullanıp doğru bir strateji ve taktik ile Lokomotiv Moskova'yı yendi. Topa çoğu zaman Rus ekibi hakim oldu, Galatasaray ise dikkatli ve akıllı alan savunması yapıp, Rus ekibinin eksik kaldığı anları kolladı.Eğer Galatasaray yüksek tempoda maç oynasaydı oyunun yönünü çabuk değiştiren ve ezbere paslaşan Rus ekibinin ekmeğine yağ sürer ve kaybederdi. Muslera taktik gereği uzun atışlarında topu sürekli Eren'e yolladı. Eren bu topları yan kanatlara indirdi ya da kontrol etti.Eren çok çalıştığı gibi herkesi rahatlatan mükemmel bir frikik golü attı. Ndiaye sahanın en iyisiydi, kaptığı topları akıllı kullanırken ikili mücadeleleri hep kazandı.Ancak sarı kartı varken ve maç biterken ikinci sarıyı görüp atılması büyük hataydı.Linnes çabukluğu ve takipçiliğiyle top cambazı Fernandes'in kolay çalım atmasını engelleyip topla oyalanmasını sağladı. Galatasaray'ın dengeli ve kontrollü savunma anlayışı nedeniyle Rus ekibi hızlı hücum şansı bulamadı.Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak çok önemliydi. Galatasaray akıllı oyununun karşılığını 3 puanla aldı. Rodrigues'in golünde Emre Akbaba'nın payı büyüktü. Emre şut atabilecek pozisyonda topa vurmayıp Rodrigues'e pas verdi.Galatasaray'ın baskı yediği kritik anlarda Muslera müthiş kurtarışlar yaptı.