Şampiyon VakıfBank yurda döndü!
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde temsilcilerimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaştı. VakıfBank mücadeleyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Kupayı alan sarı-siyahlılar, Türkiye'ye döndü. İşte havalimanından görüntüler...
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