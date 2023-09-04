Filenin Sultanları şampiyonluk kutlamasında
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kutlaması yaptı. İşte Filenin Sultanlarının o görüntüleri...
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