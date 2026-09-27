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Sırbistan 1-2 Hollanda | MAÇ ÖZETİ
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Sırbistan 1-2 Hollanda | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Hollanda, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...

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