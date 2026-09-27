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GOL | Norveç 0-1 Portekiz
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GOL | Norveç 0-1 Portekiz

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, 17. dakikada Joao Felix'in attığı golle Norveç karşısında 1-0 öne geçti.

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