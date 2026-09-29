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Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
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Montella'dan istifa sorusuna yanıt!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında alınan 4-1'lik yenilgi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, istifa ile ilgili gelen soruya "Hayır! Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa, futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

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