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GOL | Norveç 1-1 Portekiz
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GOL | Norveç 1-1 Portekiz

UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında Norveç, Portekiz karşısında 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'de eşitledi.

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