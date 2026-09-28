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GOL | İsveç 2-1 Polonya
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GOL | İsveç 2-1 Polonya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. hafta maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Maçın 64. dakikasında İsveç, Yasin Ayari'nin attığı golle 2-1'lik üstünlük yakaladı.

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