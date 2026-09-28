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Fatih Terim'den ilk yarı yorumu: Sadece taktiksel değil...
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Fatih Terim'den ilk yarı yorumu: Sadece taktiksel değil...

ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı sahasında ağırlayan A Milli Takım'ımız ilk yarıyı 3-0'lık şok skorla geride tamamladı. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Terim, ilk 45 dakikayı yorumladı ve "Şu anda hocamız taktiksel tercihlerini kafasında düşünüyordur. Tutmayan, yolunda gitmeyen tercihlerini değiştirmek isteyecektir. Sadece taktik olarak değil, bu tercihleri oyuncu değişimi olarak da herhalde teknik heyetiyle birlikte bir değişime gidecektir" ifadelerini kullandı.

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