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GOL | Belçika 0-1 Fransa
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GOL | Belçika 0-1 Fransa

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Maçın 88. dakikasında Fransa, Michael Olise'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

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