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Arda Güler'den şık topuk pası!
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Arda Güler'den şık topuk pası!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında A Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya geldi. Maçın 85. dakikasında Arda Güler, şık topuk pasıyla sağ kanattan gelen atağı oluşturmamızı sağladı. İşte o pozisyon...

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