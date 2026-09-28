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Fatih Terim: Bu günü çabuk unutmak lazım!
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Fatih Terim: Bu günü çabuk unutmak lazım!

ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı sahasında ağırlayan A Milli Takım'ımız mücadeleden 4-1'lik farklı skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte maçı değerlendiren Fatih Terim, "İlk 2 takım direkt gidiyor, 3. olan da en iyiler arasında play-off oynuyor. Bunların hepsini dikkate almak lazım. Atılan her gol, yenilen her gol çok önemli, alınan-verilen puanlar çok önemli. Bunların hepsini dikkate alarak bu turnuvanın sonuna kadar, ki 4 maçımızı üst üste oynayacağız, içerde-dışarda demeden en yüksek puanı almak için bu günü çabuk unutmak lazım" şeklinde konuştu.

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