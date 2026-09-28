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Cebelitarık 0-0 Andorra | MAÇ ÖZETİ
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Cebelitarık 0-0 Andorra | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Cebelitarık ile Andorra 0-0 berabere kaldı. İşte maçın özeti...

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