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Arda Güler stattan böyle ayrıldı!
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Arda Güler stattan böyle ayrıldı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılarda Arda Güler stattan işte böyle ayrıldı.

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