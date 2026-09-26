Kylian Mbappe stattan böyle ayrıldı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fransa'da Kylian Mbappe stattan işte böyle ayrıldı.