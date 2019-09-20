20 Eylül 2019, Cuma

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Okan Buruk: İki takım arasında kalite farkı var

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Buruk, maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, mücadelenin ardından iki takım arasındaki kalite farkına vurgu yaptı.
20.09.2019

Bugünkü oyunu iki devre olarak değerlendirebileceğini belirten Buruk, "Birinci devre yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık. İkinci devrede özellikle geriye düştükten sonra rakibimizin çok daha rahat ve çabuk şekilde bizim kalemize gittiğini ve çok büyük kalite farkı oluştuğunu gördük. Rakibimizin çok daha iyi kaliteli oyuncuları vardı ama oyun olarak baktığımızda ilk yarı 1-0 da 2-0 da öne geçebilirdik. Bu sonlandırmayı yapamadık." diye konuştu.

Gruplarında herkesin herkesi yenebileceğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Şimdi gruba ve iki maçın sonucuna baktığımızda, diğer maçta Wolfsberger'in aldığı 4-0'lık galibiyet büyük sürpriz. Bugünkü Roma takımını oyun olarak gördüğümde de herkes Roma'ya karşı da kazanabilir. Roma da kaybedebilecek bir takım görüntüsü de verdi. Sonuç ne kadar 4-0 olursa olsun oyunun bütününe baktığımızda Roma takımının da kolay kaybedebilecek bir takım olduğunu gördüm. Grupta ilk maçlar oynandı ve her takımın şansının devam ettiğini düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir."

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