05 Temmuz 2019, Cuma
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Zeki Uzundurukan: "UEFA'nın kararı büyük moral oldu"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un UEFA'nın Avrupa Ligi'ne katılmasında herhangi bir engel olmadığıyla ilgili resmi yazıyı bordo mavili kulübe iletmesi hakkında A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, UEFA'nın bu müjdeli haberi sonrası bordo mavili kulübün büyük moral bulduğunu ifade etti. Avrupa Ligi kararı sonrası Trabzonspor'un transferde de harekete geçeceğini belirten Uzundurukan, Fırtına'nın yeni golcüsünü önümüzdeki hafta Türkiye'ye getireceğini açıkladı.
05.07.2019
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