05 Temmuz 2019, Cuma
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Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'nın 3 şartını da yerine getirdik"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasında herhangi bir engel olmadığıyla ilgili resmi yazıyı UEFA'nın bordo mavili kulübe iletmesi hakkında A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlandı.
05.07.2019
Ağaoğlu, UEFA'nın kendilerine ilettiği yazıyla ilgili detayları aktarırken transfer hakkında da açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu ayrıca, Adebayor ve Halil Dervişoğlu ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.
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