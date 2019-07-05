Trabzonspor'a altyapıdan takviye

Trabzonspor altyapıdan yetişen Muhammet Akpınar'la 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Genç oyuncu imza sonrası "Henüz yolun başındayım ama çok çalışım takımıma faydalı olacağım" dedi.