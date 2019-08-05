Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yıldız futbolcu, havalimanından ayrılmadan önce taraftara üçlü çektirdi.