05 Ağustos 2019, Pazartesi

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Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yıldız futbolcu, havalimanından ayrılmadan önce taraftara üçlü çektirdi.
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