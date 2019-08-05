05 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kulübü Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti. Yıldız futbolcu, havalimanından ayrılmadan önce taraftara üçlü çektirdi.
05.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Ahmet Ağaoğlu: "Obi Mikel transferi kolay olmadı"
- Deniz Türüç: "Herkese nasip olmaz"
- Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı
- 6 numara için yeni hedef Bakayoko
- Trabzonspor Sörloth ile imzaladı
- Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi
- Kolarov'da mutlu son
- Serdal Adalı'dan transfer açıklaması
- Falcao'dan transfer açıklaması
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"