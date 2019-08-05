Ahmet Ağaoğlu: Hikaye yarım kaldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı ile ilgili konuştu... Ağaoğlu, "Yusuf, bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı." dedi...