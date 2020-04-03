03 Nisan 2020, Cuma
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Yattara'dan evde kal çağrısı! "Bize her yer Trabzon"
Türkiye'de Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını terleten özellikle bordo-mavili takımda gösterdiği performansla bir döneme damga vuran eski futbolcu Ibrahima Yattara, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bize her yer Trabzon, evde kal Trabzon" diyerek "evde kal mesajı gönderdi.
03.04.2020
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