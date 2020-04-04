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Guilherme: Şampiyonluktaki rakiplerimiz Galatasaray ve Başakşehir

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme, şampiyonluktaki rakiplerinin Galatasaray ve Başakşehir olduğunu söyledi. Guilherme, "Umarım sezon tekrar başlar ve biz de şampiyonluk mücadelemizi sürdürürüz" ifadelerini kullandı.
04.04.2020
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