03 Nisan 2020, Cuma

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Badou Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım

Trabzonspor'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, corona virüsü salgınından etkilenen ülkesine yardımda bulundu.
03.04.2020
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