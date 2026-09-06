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Galatasaray'da Osimhen ve Lemina 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Galatasaray'da Osimhen ve Lemina 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın son durumları belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızlar 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

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