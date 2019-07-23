23 Temmuz 2019, Salı
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Vaclav Jilek: "En zor rakiplerden biri"
Sparta Prag telnik direktörü Vaclav Jilek, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'la eşleşmeleri hakkında yaptığı yorumda "Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri" ifadelerini kullandı.
23.07.2019
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