Vaclav Jilek: "En zor rakiplerden biri"

Sparta Prag telnik direktörü Vaclav Jilek, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'la eşleşmeleri hakkında yaptığı yorumda "Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri" ifadelerini kullandı.