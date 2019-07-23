23 Temmuz 2019, Salı

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Filip Novak'tan Sparta Prag yorumu

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesinin kendisi açısından zor geçeceğini söyledi ve "Şu an zor zamanlardan geçiyorlar ama mücadele kolay olmayacak. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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