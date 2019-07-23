Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi antrenmanda koşması için ayakkabısını verdiği Abdülkadir Ömür'e o ayakkabılarını imzalattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, imzalattığı ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağını ve gelirini kulübe bağışlayacağını söyledi.