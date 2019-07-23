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Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi antrenmanda koşması için ayakkabısını verdiği Abdülkadir Ömür'e o ayakkabılarını imzalattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, imzalattığı ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağını ve gelirini kulübe bağışlayacağını söyledi.
23.07.2019

Ahmet Ağaoğlu ayakkabılarını Abdülkadir Ömür'e verdi Ahmet Ağaoğlu ayakkabılarını Abdülkadir Ömür'e verdi 23.07.2019
Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı Ahmet Ağaoğlu o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı 23.07.2019
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