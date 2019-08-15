15 Ağustos 2019, Perşembe

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Ünal Karaman: "Rakibe saygı duyuyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, Sparta ​Prag maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
15.08.2019

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