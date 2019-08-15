15 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor 127. kez Avrupa sahnesinde
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak.
15.08.2019
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