Uğurcan Çakır: Şampiyonluk en büyük motivasyonum

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk hedefi ve transfer teklifleri hakkında konuştu. Şampiyonluğun en büyük motivasyonu olduğunu söyleyen Çakır, Avrupa'da bordo-mavili kulübü temsil etmek istediğini belirtti.

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