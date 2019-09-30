Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 4-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır güzel bir oyunla galibiyet aldıklarını belirterek, "Biraz inişli, çıkışlı bir performansımız vardı. İyi oynuyorduk ama sonuca biraz zor gidiyorduk. Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Arkadaşlık ve yardımlaşma en üst düzeydeydi. Bu da skora yansıdı. Güzel bir oyunla galibiyet aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Bizim her maç için hedefimiz aynı.Her maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. İçeride Basel ile oynayacağız. Taraftarlarımızın karşısında daha güçlüyüz. İnşallah Basel'i geçip sonrada Rize'de güzel bitirip milli takım arasına gireriz. Maçlar anlık oluyor. Pozisyonları gole çevirince farklı bir skor çıktı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.