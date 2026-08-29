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Rafael Leao İstanbul'da! İşte Portekizli yıldızın ilk görüntüleri
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Rafael Leao İstanbul'da! İşte Portekizli yıldızın ilk görüntüleri

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'a iniş yaptı. İşte Portekizli yıldızın ilk görüntüleri...

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Rafael Leao, Galatasaray'da!
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Rafael Leao, Galatasaray'da!

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